Матч Колос – Шахтар Караганда стартував о 21:00 у Ковалівці. Поєдинок транслював телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" проводив текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги конференцій УЄФА. Для Колоса це перший матч у єврокубковому сезоні, а Шахтар вже пройшов одного суперника, здолавши Стяуа в другому раунді кваліфікації.

Колос дізнався потенційного суперника в Лізі конференцій

Суперники активно розпочали гру та мали по кілька нагод, щоб відкрити рахунок ще до перерви. У другому таймі Колос виглядав краще та збільшив натиск на ворота гостей. З 76-ї хвилини підопічні Костишина грали у більшості, але навіть така чисельна перевага не дозволила ковалівцям перемогти. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 10 серпня, початок о 17:00.

Колос у домашньому матчі Ліги конференцій не зміг переграти карагандинський Шахтар