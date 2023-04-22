Український легіонер двома асистами долучився до розгрому у Шотландії
Півзахисник Сент-Джонстон Максим Кучерявий доволі успішно виступає в оренді за Фолкерк.
Перша ліга Шотландії, 34 тур
Аллоа – Фолкерк – 1:4
Голи: Скуголл, 55 – Маккей, 9, Кеннеді, 15, Хендерсон, 58, 66
Фолкерк завітав у гості до Аллои й влаштував розгром. Його співучасником став 20-річний український хавбек, який провів на полі увесь поєдинок.
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Кучерявий, по суті, розпочав побиття. Вже до 15 хвилини рахунок був 2:0, а в активі українця були дві результативні передачі. По перерві суперник скоротив відставання, але команда Максима ще забила двічі.
Фолкерк йде другим у турнірній таблиці третього за силою дивізіону чемпіонату Шотландії й братиме участь у плей-офф за вихід у Чемпіоншип.
Зауважимо, орендна угода Кучерявого із Сент-Джонстона розрахована до кінця травня. У березні молодого гравця визнали найкращим гравцем команди.
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