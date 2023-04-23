США, USL, Чемпионшип, 7-й тур

Эль Пасо Локомотив – Питтсбург – 2:0

Голы: Петрович, 39, Солиньяк, 69

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Эль Пасо Локомотив одержал уже третью победу в текущем сезоне. Приятно, что к ней непосредственно приложил свою ногу и интеллект украинский полузащитник Денис Костышин. Наш соотечественник организовал первый гол своей команды в конце первого тайма. 25-летний хавбек отдал длинную диагональную передачу через полполя на линию штрафной площади на Петара Петровича и швед легко прошил голкипера.

После перерыва хозяева закрепили свой успех еще одним голом и после этого украинца заменили (на 72-й минуте). Интересно, что Денис настолько переживал за свою команду, что умудрился получить желтую карточку уже за пределами поля.

После 7-ми туров Эль Пасо в турнирной таблице Западной конференции идет шестым, набрав 10 очков. В активе Костышина в текущем сезоне 1 гол и 1 ассист в 7-ми матчах.

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