Український легіонер в Канаді відзначився дебютним голом у кар'єрі – відео знакового моменту
Йорк Юнайтед розпочав новий сезон канадської Прем'єр-ліги з двох поразок.
Канада, 2 тур
Йорк Юнайтед – Ванкувер – 1:2
Голи: Войцеховський, 35 – Ундаль, 6, Сандоваль, 18
Два дні тому ці ж команди зустрічалися в Кубку. Тоді Йорк здобув мінімальну перемогу та пробився у чвертьфінал. Ванкувер зумів взяти реванш рамках чемпіонату. Для "зелено-білих" ця поразка стала другою у двох стартових турах КПЛ.
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Проте головна подія звітного матчу стосується Маркіяна Войцеховського. Українець вийшов на поле на 27 хвилині через травму одноклубника, а вже на 35-й відзначився у воротах суперника, завершивши стрімку атаку Йорка. Варто зауважити, що цей гол для 19-річного футболіста став першим у професіональній кар'єрі.
До слова, Маркіян Войцеховський перебрався у Йорк Юнайтед наприкінці минулого року. В Україні він займався в академії Шахтаря.