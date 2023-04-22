Канада, 2 тур

Йорк Юнайтед – Ванкувер – 1:2

Голи: Войцеховський, 35 – Ундаль, 6, Сандоваль, 18

Два дні тому ці ж команди зустрічалися в Кубку. Тоді Йорк здобув мінімальну перемогу та пробився у чвертьфінал. Ванкувер зумів взяти реванш рамках чемпіонату. Для "зелено-білих" ця поразка стала другою у двох стартових турах КПЛ.

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Проте головна подія звітного матчу стосується Маркіяна Войцеховського. Українець вийшов на поле на 27 хвилині через травму одноклубника, а вже на 35-й відзначився у воротах суперника, завершивши стрімку атаку Йорка. Варто зауважити, що цей гол для 19-річного футболіста став першим у професіональній кар'єрі.

До слова, Маркіян Войцеховський перебрався у Йорк Юнайтед наприкінці минулого року. В Україні він займався в академії Шахтаря.