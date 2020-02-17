Бутко зізнався, що перейшов у Лех заради збірної України

Новачок Леха Богдан Бутко поділився першими емоціями від переходу в польський клуб.

"Я дуже радий, що я тут і приєднався до Леха. Це нова сторінка моєї кар’єри, і я хотів би показати себе якнайкраще.

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Я прийшов сюди не просто пограти, а й допомогти виграти трофеї. Водночас це важливий період для мене, тому що через довгий час я хотів би повернутися до збірної України та поїхати на Євро-2020", – підкреслив Бутко в коментарі офіційному сайту Леха.

Нагадаємо, правий оборонець отримував свій останній виклик до лав національної збірної у червні минулого року. Перша частина сезону 2019/20 склалася для Бутка вкрай невдало – головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не дав йому жодної хвилини у офіційних матчах.

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