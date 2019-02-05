Коста вибув на 10 днів через травму в матчі з Пармою

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не зможе розраховувати на хавбека Дугласа Косту в найближчих матчах.

У поєдинку 22-го туру Серії Ювентус – Парма (3:3) півзахисник господарів Дуглас Коста зазнав травми задньої поверхні стегна, повідомляє Football Italia.

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Вердикт лікарів – 10 днів для повного відновлення. Тому Дуглас ризикує пропустити наступні матчі Серії А проти Сассуоло та Фрозіноне.

Нагадаємо, напередодні Коста потрапив у серйозне ДТП, але на щастя колишній хавбек Шахтаря не постраждав.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Коста провів 17 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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