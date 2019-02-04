Останній причал Спаллетті: італійські ЗМІ знищили Інтер після поразки від Болоньї та вже знайшли нового тренера міланцям

Домашня поразка від Болоньї (0:1) у 22-му турі італійської Серії А може коштувати посади головному тренеру міланського Інтера Лучано Спаллетті.

"Нерадзуррі" не змогли перемогти втретє поспіль і не забили в трьох перших матчах року в чемпіонаті вперше з 1963 року. Однак, і перемоги до цього періоду були доволі натужними. У 19-му турі команда Спаллетті лише під завісу поєдинку вигризла 3 очки в Емполі.

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Перед цим вже в компенсований арбітром час забила один гол Наполі. Удінезе вдалося мінімально здолати тільки завдяки одинадцятиметровому, а з головним аутсайдером першості К'єво міланці взагалі примудрилися зіграти внічию 1:1. Єдиний яскравий спогад за останні два місяці – перемога в Кубку Італії, та й та – над Беневенто (6:2).

La Gazzetta dello Sport присвятила поразці Інтера передовицю із промовистою назвою "Останній причал". У матеріалі видання основний акцент зроблено на блідій грі Інтера, свисті на трибунах під завісу та після матчу, а також першому успіху новопризначеного наставника Болоньї Сініші Міхайловіча. Крім того, джерела La Gazzetta запевняють, що поєдинок проти Парми найближчої суботи – останній шанс для Спаллетті не зійти на берег із судна Інтернаціонале достроково.

Туринський Tuttosport головним героєм протистояння Інтера та Болоньї вважає керманича "червоно-синіх" Міхайловіча. Саме сербський фахівець довів приреченість Інтера. Також видання виділило крок відчаю від Спаллетті, який кинув у бій на 78-й хвилині центрбека Андреа Раноккію у ролі третього форварда. У столиці П'ємонту вважають, що прихід Антоніо Конте на місток "нерадзуррі" станеться вже незабаром.

Ще далі з оцінкою перспектив Спаллетті пішли в Corriere dello Sport. Тут італійця відверто називають "потопленим", а ще змальовують ситуацію в Інтері повноцінною кризою. Міланці програють втретє поспіль (якщо взяти до уваги ще й кубковий матч із Лаціо), а появу Раноккії у лінії атаки видання розцінило, як ще один доказ хиткого становища тренера. Слова ж Спаллетті про "хлопців, які йдуть за ним і його ідеями" виглядають смішно на фоні свисту трибун Джузеппе Меацца після поєдинку.

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Отже, відставка Лучано Спаллетті фактично стала справою часу. Направду, його робота з міланцями ніколи не була відмінною. Так, Інтер вийшов до Ліги чемпіонів за підсумками сезону 2017/18, та це було дивом. Упродовж усього сезону "нерадзуррі" були десь поруч із зоною ЛЧ, але гра Лаціо виглядала збалансованішою. Натомість Інтер лихоманило, тут і там з'являлися чутки про відставку Спаллетті, взаємну недовіру між тренерським штабом і керівництвом, etc. Проте, боси клубу виявилися людьми слова. Вони пообіцяли новий контракт для екс-тренера Роми та Зеніта, якщо Інтер потрапить до ЛЧ, і дотрималися його.

Влітку міланці солідно "затарилися" на трансферному ринку (Наінгголан, де Врей, Політано, Асамоа, Лаутаро, Врсалько, Бальде), витративши на переходи та оренди майже 85 млн євро, а команду вперше за тривалий період почали всерйоз розглядати серед претендентів на Скудетто. Та 4 очки в стартових чотирьох турах швидко повернули фанатів та експертів на землю. Потім був гучний злет і не менш гучне падіння в груповому етапі ЛЧ, а тепер і Криза-2019. Вочевидь, Спаллетті з цією роботою не впорався.

Та з підбором його наступника теж не все гладко. Довго в претендентах на роботу з Інтером ходить Антоніо Конте. "Граф" страждав у свій останній сезон у Челсі та нахабно був викинутий із клубу вже під час передсезонної підготовки заради "чарівника" Мауріціо Саррі, магія якого попахує шарлатанством. Але є одна проблема. Конте в ході сезону вже відмовився очолити мадридський Реал, а нещодавно пояснив це тим, що віддає перевагу починати роботу з новою командою влітку.

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Після відставки з Манчестер Юнайтед без роботи залишається Жозе Моурінью. "Особливий" завжди із сентиментальними нотками в голосі пригадує роботу в Інтері, з яким здобув требл у сезоні 2009/10, а нещодавно назвав ту команду найкращою у всій своїй кар'єрі. Португалець дійсно органічно виглядав у Мілані, наче вдома. Любов керівництва та фанатів, ідилія у роздягальні – це все те, за чим Моурінью скучив після буревійного періоду в дощовому Манчестері. Він ніколи не був там своїм – за 2,5 роки сеу Жозе навіть не знайшов собі домівки в місті й мешкав у готелі Lawry. Та Моурінью – боєць, і, ймовірно, готовий почати працювати з новою командою посеред сезону. Та він сам потребує паузи. Португальцю потрібен час, аби переосмислити футбол і себе в ньому. Тому він, як і Конте, радше варіант на літо.

У понеділок Gazzetta dello Sport оголосила ім'я нового претендента на посаду. За інформацією видання, Естебан Камб'яссо може очолити Інтер після звільнення Спаллетті. Аргентинець є легендою Інтера та провів за "нерадзуррі" понад чотири сотні матчів у всіх турнірах, здобув 5 чемпіонських титулів і тріумфував у Лізі чемпіонів сезону 2009/10. Звісно, з опорних хавбеків часто виходять хороші тренери, але чи готовий 38-річний Камб'яссо до такої роботи? Увесь його досвід наразі – це посада асистента Хосе Пекермана в збірній Колумбії. Для ролі Сульшера в Інтері цього явно замало. Хоча безробітних тренерів відповідної кваліфікації зараз не так і багато. Блан, Монтелла, частково Донадоні. Ризик – справа благородна та навіть може подарувати зайву порцію шампанського. Призначення Камб'яссо – ризик. Та чи підуть на нього боси Інтера?..

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