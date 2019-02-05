Коста выбыл на 10 дней из-за травмы в матче с Пармой

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не сможет рассчитывать на хавбека Дугласа Косту в ближайших матчах.

В поединке 22-го тура Серии Ювентус – Парма (3:3) полузащитник хозяев Дуглас Коста получил травму задней поверхности бедра, сообщает Football Italia.

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Вердикт врачей – 10 дней для полного восстановления. Поэтому Дуглас рискует пропустить следующие матчи Серии А против Сассуоло и Фрозиноне.

Напомним, накануне Коста попал в серьезное ДТП, но к счастью бывший хавбек Шахтера не пострадал.

В текущем сезоне чемпионата Италии Коста провел 17 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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