Дуглас Коста потрапив у ДТП – є постраждалі

Атакувальний півзахисник Ювентуса Дуглас Коста став учасником дорожньо-транспортної пригоди неподалік Турина.

Вінгер Ювентуса та збірної Бразилії Дуглас Коста сьогодні вранці потрапив у ДТП. Інцидент трапився близько 11:20 за місцевим часом неподалік містечка Сантія, що за 40 кілометрів від Турина, зазначає La Stampa.

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28-річний бразилець, який перебував за кермом Jeep Cherokee, врізався у інше авто. Дуглас На щастя, Коста відбувся лише переляком. Інший учасник ДТП – 47-річний водій Fiat Punto – був доставлений до лікарні, проте загрози його життю немає.

Нагадаємо, в останньому матчі Ювентус несподівано втратив перемогу над Пармою, зігравши унічию 3:3. Колишній лідер Шахтаря в поточному сезоні зіграв за Ювентус 24 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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* Дуглас Коста потрапив у ДТП: фото