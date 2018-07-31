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Корінтіанс орендував у Реала нападника Діаса

08:58 237 Читать на русском
Корінтіанс орендував у Реала нападника Діаса
Серхіо Діас / Marca

20-річний форвард Реала Серхіо Діас продовжить кар'єру у чемпонаті Бразилії.

Корінтіанс на своєму офіційному сайті повідомив, що домовився про оренду молодого парагвайського нападника Реала Серхіо Діаса.

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Термін оренди розрахований до зими 2019 року.

У минулому сезоні 20-річний форвард зіграв 10 матчів за резервну команду Реала Кастілью, проте результативними діями не відзначився.

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Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Корінтіанс Корінтіанс Серхіо Діас Серхіо Діас Трансфери Реал Мадрид
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