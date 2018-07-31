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Коринтианс арендовал у Реала нападающего Диаса

08:59 70 Читати українською
Коринтианс арендовал у Реала нападающего Диаса
Серхио Диас / Marca

20-летний форвард Реала Серхио Диас продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Коринтианс на своем официальном сайте сообщил, что договорился об аренде молодого парагвайского нападающего Реала Серхио Диаса.

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Срок аренды рассчитан до зимы 2019 года.

В прошлом сезоне 20-летний форвард сыграл 10 матчей за резервную команду Реала Кастилью, однако результативными действиями не отметился.

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