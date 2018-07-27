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Півзахисник Корінтіанса Вітал розповів, чому відмовив Шахтарю

11:12 670 Читать на русском
Півзахисник Корінтіанса Вітал розповів, чому відмовив Шахтарю
Матеус Вітал / Esporte.uol

Футболіст Корінтіанса Матеус Вітал розповів, чому вирішив відмовитись від переходу в Шахтар.

"Хочу залишитись в Корінтіансі та продовжувати радувати вболівальників і допомагати клубу досягати нових футбольних вершин. Прагну робити свої перші кроки в Корінтіансі та закріпитись у команді.

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Продовжу розвиватись саме тут. Тому я залишив це питання своєму агентові та клубу", – цитує Вітала Meutimao.com.br.

Нагадаємо, за словами президента Корінтіанса Андреса Санчеса, "гірники" пропонували за Вітала 8 млн доларів.

Відзначимо, в підсумку Шахтар підписав іншого півзахисника Корінтіанса Майкона.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Корінтіанс Корінтіанс Матеус Вітал Матеус Вітал
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