Динамо Брест вирвало нічию на останніх хвилинах матчу 27-го туру проти Славії Мозир. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі 2020, 27-й тур

Славія Мозир – Динамо Брест – 1:1

Голи: Шестіловський, 79 – Савицький, 89

У першому таймі команди не відзначились результативними діями, однак після виходу на поле Мілевського гра пожвавішала. Динамо більше атакувало та майже вдвічі перевершило за ударами (15 проти 8 у Славії), проте саме господарі вийшли вперед у рахунку завдяки голу Шестіловського. Героєм Бреста став Савицький, який через 6 хвилин після виходу на заміну зрівняв рахунок.

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Відзначимо, що Хачеріді та Нойок вийшли у стартовому складі, тоді як Мілевський вийшов на поле на 58 хвилині. Екс-зірки київського Динамо потрапили до протоколу матчу, отримавши по жовтій картці на 81 хвилині.

Таким чином, Динамо Брест набрало 48 очок та залишилось третім, відстаючи від БАТЕ на 5 пунктів, а Славія з 32 заліковими балами розташувалась на 12 сходинці.

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