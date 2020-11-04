"Пока это только слухи и разговоры. У меня нет информации, что Милевский будет играть в нашей команде. Это я вам официально заявляю. Но отмечу – пока.

Минай контактировал с агентом Милевского, – Цыганык

Да, мы контактировали, мы общались, но конкретики пока нет. Вы же понимаете, что Артем – известный футболист, у него серьезные финансовые аппетиты. Скажу, что заинтересованность есть и с его стороны, и с нашей. Однако никаких договоренностей и конкретики пока нет", – цитирует Михаила Кополовца Footboom.

Заметим, действующий контракт Артема с Динамо Брест рассчитан до конца 2020 года. С белорусским клубом 35-летний форвард сумел получить золотые медали чемпионата Беларуси. Ранее игрок анонсировал возвращение на Украину.

Динамо Брест с Милевским, Хачериди и Нойком на последних минутах спасло ничью со Славией Мозырь