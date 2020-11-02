Минай контактував з агентом Мілевського, – Циганик
Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо майбутнього форварда брестського Динамо Артема Мілевського.
"Мілевському надійшла пропозиція з України. Я точно знаю, що Минай зацікавлений в послугах Артема. Вони вийшли на контакт з його агентом, але поки питання, чи будуть тривати переговори", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.
Мілевський веде переговори з кількома українськими клубами, – агент екс-форварда Динамо
Чинний контракт Артема з білоруським клубом розрахований до кінця 2020 року. З брестським Динамо 35-річний форвард зумів здобути золоті медалі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, Мілевський перебував у структурі київського Динамо у 2002-2013 роках.
Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію