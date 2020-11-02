"Мілевському надійшла пропозиція з України. Я точно знаю, що Минай зацікавлений в послугах Артема. Вони вийшли на контакт з його агентом, але поки питання, чи будуть тривати переговори", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Мілевський веде переговори з кількома українськими клубами, – агент екс-форварда Динамо

Чинний контракт Артема з білоруським клубом розрахований до кінця 2020 року. З брестським Динамо 35-річний форвард зумів здобути золоті медалі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Мілевський перебував у структурі київського Динамо у 2002-2013 роках.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію