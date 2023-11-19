"Рішення про припинення співпраці було спільним. Думки про це як у керівництва клубу, так і в мене, виникли після домашнього поєдинку з Оболонню, у якому ми програли 0:1. Результату на той час не було і ми сподівались на гру з "пивоварами", думаючи, що можемо їх обіграти. Тож у нашому тренерському штабі, у якого є достатньо досвіду, все прекрасно розуміли.

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З якими відчуттями залишаю Минай? Тільки з хорошими! У Минаї, на мою думку, попрацювали дуже добре.

Якщо говорити про причини невдач команди, то тут все в комплексі. У міжсезоння я казав, що потрібно збільшити бюджет – і президент клубу це зробив. Однак ті клуби, які увійшли до Прем'єр-ліги, були іншого гатунку – як за гравцями, так і за бюджетом та інфраструктурою. І я прекрасно розумів, що у нас єдиний шанс – це перехідні матчі. Та попри це все ж сподівались, що другий сезон поспіль зможемо виступити вдало. Однак, і ми, тренери, і люди, які займалися трансферами, трішки недопрацювали. Не можу сказати, що нам вдалося підсилити команду. Влітку з Минаю пішли гравці, які були не гіршими за тих, кого ми на їхні місця взяли. Це, звичайно, провина головного тренера та відповідальних за трансферні справи осіб.

Щодо підготовки, то у нас було все на хорошому рівні. У плані фінансування нічого поганого сказати не можу – гроші нам виплачували. Щодо мікроклімату в колективі, то він був цілком нормальним. Звичайно, деколи бувало, що я, як тренер, не витримував, і це підвищувало градус у роздягальні. Але так завжди трапляється, коли тисне психологічний тягар. Однак скажу відверто: жодних конфліктів, які буцімто стали причиною відсутності результату, у Минаї не було. Команда у нас підібралась хороша, і я дуже вдячний нашим хлопцям, що вони ретельно працювали і віддавались у кожному матчі.

Найближчим часом ми з моїми помічниками будемо в Ужгороді. Потрібно збирати речі, пакувати валізи та збиратися додому. Не можу сказати, що їхатимемо з високо піднятою головою. Але й опускати очі теж не будемо, адже є відчуття реалізованості за минулий сезон. Ним ми дуже задоволені. А ті проблеми, які були цього сезону – це вже інша історія. Хоча, зрозуміло, хотілося б більшого. Втім, шкодувати не доводиться, бо вдалося попрацювати у хорошому місті, у клубі УПЛ. Тому хочу побажати Минаю лише перемог", – сказав Шаран у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, 17 листопада Минай оголосив про припинення співпраці з Володимиром Шараном. За його каденції команда так і не змогла здобути жодної перемоги у поточному сезоні і після 14-ти турів з 6-ма очками перебуває на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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