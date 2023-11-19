"Якщо відштовхуватись від, без перебільшення, злету Миная минулого сезону, коли він фінішував восьмим, то нинішнє 16-те місце в турнірній таблиці, звичайно, невдача. Проте цьому є пояснення.

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Поява Володимира Шарана біля керма Миная, який до цього з найкращого боку проявив себе в Олександрії, була неабияким здобутком менеджменту закарпатського клубу. Прихід такого кваліфікованого фахівця сприяв згуртуванню колективу, бажанню футболістів стрибнути вище голови. Це було схоже на перший рік роботи Мірчі Луческу в київському Динамо, коли його підопічні були дуже мотивовані, діяли на максимумі. Тоді кияни завоювали чимало трофеїв, а в Миная ще була, образно кажучи, вишенька на торті, коли в останньому турі Зорі зарахували технічну поразку, бо луганці примудрилися випустити на поле футболіста, якого не внесли до протоколу. Подаровані Зорею три очки дозволили Минаю неочікувано опинитися серед середняків.

Передусім, треба було підсилити кожну лінію кваліфікованими новачками. Цього не було зроблено. Ба більше, лави Миная залишило декілька провідних гравців. Особливо турбувала беззубість нападників. Чим можна пояснити пасивність на трансферному ринку? Швидше за все, скромним бюджетом, який не дозволяв запросити відомих футболістів. А в тих виконавців, які залишилися в розпорядженні Шарана, всі резерви вже були реалізовані.Та й, заради справедливості, варто сказати, що рефері чомусь саме в поєдинках за участю Миная часто помилялися на користь суперників. З кожним туром становище Миная ставало все загрозливішим, і тому клубне керівництво вирішило, що зміни на тренерському містку – один з ефективних варіантів для порятунку.

Чому про відставку Шарана не повідомили відразу після поразки в останньому матчі?Мабуть, певна затримка була викликана тим, що потрібен був час для розв'язання питання щодо компенсації для Шарана та його помічників за дострокове розірвання контракту. Прикро, що так сталося, бо вважаю, що Шаран приніс багато користі Минаю", – сказав Кополовець у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 14-ти турів Минай з 6-ма очками перебуває на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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