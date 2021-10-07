Словесна перепалка Михайла Кополовця та Віктора Леоненка не вщухає. Екс-гравець Миная розповів, за що на нього "наїхав" колега.

"Коли людина в прямому ефірі називає моє прізвище і каже, що "такого, як Мішу, не можна підпускати до стадіону", я тоді, звичайно, відповім. Ти там говориш, кричиш, що там "чайники" і "дерев'яхи"...

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То у мене до тебе буде тільки одне питання – якщо ти такий сильний експерт, а ми лохи тут, то візьми команду: Минай, Зорю, Інгулець, Динамо. Будь-яку візьми. І покажи нам, лохам, результат. Пиз**ти з боку дуже легко.

Я – людина, яка прийшла в Минай у статусі футболіста. Потім став спортивним директором. Я за п'ять років допоміг команді вийти в Прем'єр-лігу. Це реальний результат. І коли мені телефонують люди, мовляв, він тебе там раз, другий, третій... Я навіть не дивився це відео.

Не вважаю його експертом. Десять років сидіти, говорити одне і те ж, ображати людей... Ну, звичайно, можна", – емоційно резюмував Кополовець в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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