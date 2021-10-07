Словесная перепалка Михаила Кополовца и Виктора Леоненко не утихает. Экс-игрок Миная рассказал, за что на него "наехал" коллега.

"Когда человек в прямом эфире называет мою фамилию и говорит, что "такого, как Мишу, нельзя подпускать к стадиону", я тогда, конечно, отвечу. Ты там говоришь, кричишь, что там "чайники" и "деревьяхы"...

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То у меня к тебе будет только один вопрос – если ты такой сильный эксперт, а мы лохи здесь, возьми команду: Минай, Зарю, Ингулец, Динамо. Любую возьми. И покажи нам, лохам, результат. Пиз**ть со стороны очень легко.

Я – человек, пришедший в Минай в статусе футболиста. Затем стал спортивным директором. Я за пять лет помог команде выйти в Премьер-лигу. Это реальный результат. И когда мне звонят люди, мол, он тебя там раз, второй, третий... Я даже не смотрел это видео.

Не считаю его экспертом. Десять лет сидеть, говорить одно и то же, оскорблять людей... Ну, конечно, можно", – эмоционально резюмировал Кополовец в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

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