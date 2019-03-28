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Копієвський розсудить матч Зоря – Динамо: суддівські призначення на 23-й тур УПЛ

14:46 389 Читать на русском
Копієвський розсудить матч Зоря – Динамо: суддівські призначення на 23-й тур УПЛ
Віктор Копієвський / Dynamo.kiev.ua

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 23-го туру Прем'єр-ліги.

 

Центральну гру туру Зоря – Динамо розсудить Віктор Копієвський, а матч між Олександрією та Шахтарем – Денис Шурман, інформує офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

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Суддівські призначення 23-го туру УПЛ 2018/19:

Карпати – Ворскла (2 квітня, 17:00) – Дмитро Кривушкін;

Олександрія – Шахтар (3 квітня, 17:00) – Денис Шурман;

Зоря – Динамо – (3 квітня, 18:30) – Віктор Копієвський;

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Львів – Маріуполь (3 квітня, 19:30) – Микола Балакін;

Олімпік – Десна (6 квітня, 14:00) – Константин Труханов;

Чорноморець – Арсенал-Київ (6 квітня, 17:00) – Юрій Іванов.

Теги
Зоря - Динамо Арбітри Комітет арбітрів ФФУ
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