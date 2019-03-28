Копієвський розсудить матч Зоря – Динамо: суддівські призначення на 23-й тур УПЛ

Комітет арбітрів ФФУ оголосив склад суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 23-го туру Прем'єр-ліги.
Центральну гру туру Зоря – Динамо розсудить Віктор Копієвський, а матч між Олександрією та Шахтарем – Денис Шурман, інформує офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.
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Суддівські призначення 23-го туру УПЛ 2018/19:
Карпати – Ворскла (2 квітня, 17:00) – Дмитро Кривушкін;
Олександрія – Шахтар (3 квітня, 17:00) – Денис Шурман;
Зоря – Динамо – (3 квітня, 18:30) – Віктор Копієвський;
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Львів – Маріуполь (3 квітня, 19:30) – Микола Балакін;
Олімпік – Десна (6 квітня, 14:00) – Константин Труханов;
Чорноморець – Арсенал-Київ (6 квітня, 17:00) – Юрій Іванов.