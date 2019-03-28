Копиевский рассудит матч Зари и Динамо: судейские назначения на 23-й тур УПЛ

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 23-го тура Премьер-лиги.
Центральную декабря тура Заря – Динамо рассудит Виктор Копиевский, а матч между Александрией и Шахтером – Денис Шурман, информирует официальный сайт комитета арбитров ФФУ.
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Судейские назначения 23-го тура УПЛ 2018/19:
Карпаты – Ворскла (2 апреля, 17:00) – Дмитрий Кривушкин;
Александрия – Шахтер (3 апреля, 17:00) – Денис Шурман;
Заря – Динамо – (3 апреля, 18:30) – Виктор Копиевский;
Ворскла рассматривает двух кандидатов на замену Сачко – один из них недавно работал в УПЛ
Львов – Мариуполь (3 апреля, 19:30) – Николай Балакин;
Олимпик – Десна (6 апреля, 14:00) – Константин Труханов;
Черноморец – Арсенал-Киев (6 апреля, 17:00) – Юрий Иванов.