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Копиевский рассудит матч Зари и Динамо: судейские назначения на 23-й тур УПЛ

14:48 42 Читати українською
Копиевский рассудит матч Зари и Динамо: судейские назначения на 23-й тур УПЛ
Виктор Копиевский / Dynamo.kiev.ua

Комитет арбитров ФФУ объявил состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 23-го тура Премьер-лиги.

 

Центральную декабря тура Заря – Динамо рассудит Виктор Копиевский, а матч между Александрией и Шахтером – Денис Шурман, информирует официальный сайт комитета арбитров ФФУ.

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Судейские назначения 23-го тура УПЛ 2018/19:

Карпаты – Ворскла (2 апреля, 17:00) – Дмитрий Кривушкин;

Александрия – Шахтер (3 апреля, 17:00) – Денис Шурман;

Заря – Динамо – (3 апреля, 18:30) – Виктор Копиевский;

Ворскла рассматривает двух кандидатов на замену Сачко – один из них недавно работал в УПЛ

Львов – Мариуполь (3 апреля, 19:30) – Николай Балакин;

Олимпик – Десна (6 апреля, 14:00) – Константин Труханов;

Черноморец – Арсенал-Киев (6 апреля, 17:00) – Юрий Иванов.

Теги
Заря - Динамо Киев Арбитры Комитет арбитров ФФУ
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