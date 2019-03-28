"Спершу Бенфіка не планувала сюди заходити". Португальський гранд шукатиме таланти в Україні – екс-партнер Шеви схвалює

Лісабонський суперклуб, 36-разовий чемпіон Португалії, серйозно взявся за освоєння українського ринку футбольних талантів. "Футбол 24" дізнався, які можливості передбачає початок такої співпраці.

Наприкінці лютого стало відомо, що легендарна португальська Бенфіка відкриває в Україні дитячу футбольну академію. Відповідна угода була підписана у Лісабоні спортивним директором клубу Руєм Коштою (екс-партнер Андрія Шевченка у Мілані 2000-х, – Футбол 24) і директором Футбольної Aкадемії Бенфіка в Україні Марією Кривопішиною у присутності посла України в Португалії Інни Огнівець. Урочисте підписання договору відбулось на домашній арені "орлів" – Ештадіу да Луж.

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Серед найближчих планів футбольної академії Бенфіки – розвиток мережі футбольних шкіл у регіонах України. До слова, з 1 березня перша така школа у Києві розпочала прийом дітей (не тільки хлопчаків, але й дівчат) віком від 3 до 16 років. Офіційне відкриття заплановане на квітень.

"Футбол 24" розпитав Марію Кривопішину, директора Футбольної Академії Бенфіка в Україні, про суть проекту та перспективи, які він відкриває для українських дітей.

– Маріє, звідки взялася ідея цього проекту?

– У нас була мета: ми прагнули привести в Україну великий дитячий футбол. Були проведені переговори з провідними європейськими футбольними школами з Німеччини, Іспанії, Італії та Португалії. Ми відвідали футбольний кампус Кайша (Caixa Futebol Campus) у Сейшалі і були приємно вражені інфраструктурою, методологією та філософією академії. У нас виникла ідея відкриття футбольної академії Бенфіки в Україні, бо саме академія цього клубу визнана найкращою у світі.

Марія Кривопішина і португальські партнери

Філософія академії Бенфіки і акцент клубу на розвиток дитячо-юнацького футболу дає свої приголомшливі результати. Багато випускників академії лісабонців відмінно зарекомендували себе у провідних європейських клубах: Бернарду Сілва, Ренату Санчеш, Едерсон та інші.

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Але у Бенфіки не було планів заходити в Україну. Вони взагалі лише з 2027 року планували братися за країни Східної Європи, які є членами ЄС. Два роки тривали переговори, ми розбудовували інфраструктуру комплексу, враховуючи тренди розвитку дитячого футболу у світі та відповідність високим технічним вимогам Бенфіки.

Президент Бенфіки Луїс Феліпе Вієйра визначив своєю довгостроковою метою створення команди, яка на 100 відсотків складатиметься із вихованців академій Бенфіки. Футбольна академія у Києві стане 55-ю на світовій мапі лісабонського гранда. Сьогодні Sport Lisboa e Benfica має 55 шкіл-філій у 13 країнах із 4 континентів, включаючи тепер і Україну. Там – у Португалії, Іспанії, Італії, Франції, США, Канаді, Китаї, Мозамбіку – займаються понад 10 тиcяч дітей, віком від 3 до 16 років.

– Як вам вдалося досягнути своєї мети?

– Бенфіка цінує ініціативу, креатив та наполегливу роботу. Керівництво португальського клубу зрозуміло, що все серйозно, що ми виконуємо всі взяті на себе зобов’язання. Наприкінці 2018 року до Києва прибув керівний склад Бенфіки з метою технічного аудиту української академії.

Інфраструктурний комплекс отримав найвищу оцінку. У нас є футбольні поля, басейн, тренажерні зали, кардіо– та рекреаційна зони. Потім були проведені відповідні юридичні дії і нарешті 19 лютого 2019 року був підписаний офіційній контракт.

– У чому специфіка підходу академії Бенфіки до виховання юних футболістів?

– Академія Бенфіки – це прогресивний футбольний світогляд. Сюди приймають всіх охочих дітей, віком від 3 до 16 років – без конкурсного відбору. У кожній дитині цінується особистість. Головною метою академії Бенфіки є розвиток вихованців цілісними особистостями, здатними досягати високих результатів як у спорті, так і в повсякденному житті.

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– Чи передбачена певна соціальна програма, пільги для малозабезпечених дітей?

– Бенфіка – це клуб із високою соціальною відповідальністю. Українська Футбольна Академія Бенфіки має гнучку програму надання пільг. Їх отримують багатодітні сім’ї; діти, батьки яких є учасниками бойових дій; діти, у яких батьки з особливими потребами, та деякі інші категорії.

– Скільки коштуватиме навчання?

– Навчання в академії починається з першого тренування, яке надається безкоштовно. Розклад тренувань розроблений з урахуванням розпорядку дня та можливостей вихованців. Академія пропонує вибір – 8 або 12 тренувань на місяць, вартістю, відповідно, 1500 та 1950 гривень на місяць. Субота – ігровий день. Вартість абонементів включає медичне страхування, трансфер до академії від ключових транспортних артерій та присутність лікаря під час тренувань і змагань.

– Яка кількість дітей займатиметься в академії?

– Перша школа академії Бенфіки у Києві має на меті виховувати до двох тисяч юних футболістів різного віку. Інфраструктура нашого закладу має чотири футбольних поля, з яких одне поле розміром 40 х 60 метрів зі штучним газоном, два поля 25 х 40 метрів зі штучним покриттям та велике поле 68 х 100 метрів із натуральним газоном. Всі поля академії побудовані за останніми провідними технологіями.

– Які тренери працюватимуть з дітьми?

– Вже з 1 квітня почнуть працювати координатор із Бенфіки Вітор Ештевао та тренер Жоау Серрано. Португальські фахівці мають професіональні тренерські ліцензії УЄФА.

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До речі, координатор академії Вітор Ештевао є одним із провідних фахівців у світі. За його плечима – великий тренерський досвід. Він працював координатором академії Чанжоу (Китай), головним координатором академії Марракеш (Марокко), наставником жіночої збірної Катару, головним тренером основних команд Бенфіки віком від 6 до 14 років, головним координатором Академії Бенфіки Сейшал.

Безумовно, крім португальських фахівців, із дітьми працюватимуть українські тренери, які пройдуть навчання та будуть атестовані за методологією і вимогами Бенфіки.

– Бенфіка справді сподівається знайти в Україні нові таланти?

– Кажуть, талановита людина має талант у всьому. Україна завжди була багатою талановитими та наполегливими дітьми. У будь-який час, за висновками селекційної служби, вихованці української філії мають шанс потрапити до головної академії Бенфіки у Португалії. Саме зараз відчуваємо, що можемо сказати про себе: "Ми є частиною великої родини Бенфіки".

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