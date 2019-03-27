Ворскла розглядає двох кандидатів на заміну Сачку – один з них нещодавно працював в УПЛ

Ворскла розпочала пошуки нового наставника після відставки Василя Сачка. Вже відомі імена двох претендентів.

Полтавська Ворскла офіційно попрощалась із головним тренером Василем Сачком. "Зелено-білі" вже знайшли потенційну заміну.

"Обіцяю обов’язково повернутися", – Сачко написав прощального листа футболістам і працівникам Ворскли

За інформацією FootBoom, клуб розглядає можливість запрошення екс-тренера Олімпіка Романа Санжара та керманича молодіжної команди Шахтаря Валерія Кривенцова.

Сачко очолював Ворсклу з 2014 року і встиг виграти з командою "бронзу" УПЛ у сезоні 2017/18 і взяти участь у груповому етапі Ліги Європи.