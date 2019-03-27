Ворскла розглядає двох кандидатів на заміну Сачку – один з них нещодавно працював в УПЛ

Євро-2020 — 14:30 4798
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Євро-2020: несподіваний лідер "групи смерті", 2 збірні майже у фінальній частині, дід реанімує Італію – підсумки весни
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"Тель-авівська система ПРО збила ракету прямо під час матчу". Футбол в умовах війни – досвід Ізраїлю для УкраїниІнтерв’ю — 13:30 2821
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Сачко офіційно покинув ВорсклуУкраїна — 10:23 2489
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Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса УкраїноюЄвро-2020 — 26 бер 12812
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Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної УкраїниЗбірна України — 26 бер 14385