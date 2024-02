Манчестер Сіті отримав винагороду за страждання у попередньому сезоні. У торішньому плей-офф Ліги чемпіонів "містянам" довелося зіграти з Баварією і Реалом, перш ніж поборотись за трофей з Інтером. Усі найсильніші команди Європи дісталися Пепу – і навіть РБ Лейпциг зразка попереднього сезону в 1/8 фіналу не можна назвати простим опонентом.

Тепер же команда починає з найлегшого опонента. Копенгаген – це такий собі привіт у 2011-й рік, коли під керівництвом Столе Сольбаккена данці прорвались у плей-офф ЛЧ. Це був лише другий в історії прорив клубу в 1/8 фіналу КЕЧ/ЛЧ, а тепер справа дійшла і до третього.

Копенгаген вважають безнадійною овечкою, яку заріжуть на ритуалі відновлення євросезону й підсмажать на британському мангалі. Поразка з різницею в три голи – це, мабуть, найприємніший варіант, який малюють для данців фанати по всьому світу. Приберіть дітей від екрану, адже о 22:00 транслюватимуть контент для дорослих!

От тільки варто не забувати про декілька важливих факторів. По-перше, Копенгаген сьогодні грає вдома, а вдома підопічні Якоба Нееструпа забили 4 у ворота Манчестер Юнайтед і тримали нічию з Баварією до 83-ї хвилини. Крім того, саме тут вони тактично переграли потужний Галатасарай, святкувавши вихід у 1/8 фіналу ЛЧ.

? Roony Bardghji (17) with the 87th minute winner against Manchester United...



9 goal contributions for the young talent so far this season for FC København! pic.twitter.com/eTQSN6mp64 — EuroFoot (@eurofootcom) November 10, 2023

По-друге, данці дали бій грандам і на їхньому полі – Баварія при слабенькій грі розписала з ними "нулі", а МЮ втримав мінімальну перемогу тільки завдяки нереалізованому пенальті гостей.

По-третє, Копенгаген не є простим вискочкою – поки вистачає сил, команда тримає оригінальну структуру гри без м'яча, використовуючи зонну оборону центру в схемі з вузькими 4-3-3). Футболісти злагоджено працюють при зміщеннях, тримаючи компактність, а центрхави здатні витримувати великий обсяг роботи. У контратаках же данці поєднують довгі передачі з комбінаційною грою, про що говорив Томас Тухель.

Навряд чи всі ці переваги мають значення у контексті загального протистояння з Манчестер Сіті, однак конкретно у першому матчі вони можуть зіграти свою роль. Тим паче, що нинішні "містяни" не є ідеальними – достатньо поглянути на ігри з Ньюкаслом чи Евертоном. У першому випадку чинний тріумфатор ЛЧ страждав через високу лінію оборони та агресивний пресинг "сорок", а в іншому мав проблеми в позиційному наступі.

Особливо цікавим є кейс гри з "ірисками" на вихідних, адже Пеп намагався відтворити модель гри з попереднього плей-офф ЛЧ. Тоді Стоунз при володінні підіймався в пару до Родрі, а в центрі поля формувався квадрат. Тепер же в опорну зону підіймався Аканджі, однак експеримент провалився – команда повільно рухала м'яч, а пробити 1 xG вдалося лише в завершальній частині гри, після появи Де Брюйне.

Взагалі, дрібних проблем у Манчестер Сіті вистачає. У своїх матчах "містяни" виглядають не настільки монструозно, як рік тому – нині шанси потягатись з ними має навіть Лутон. Суперникам ніби дають грати. Крім того, намітилась надзвичайно залежність від Родрі, у якого просто гігантский середній показних розрізних пасів.

Тим не менш, все це не заважає підопічним Пепа Гвардіоли тримати чемпіонський курс. Переможна серія у всіх турнірах досягла десяти матчів, а безпрограшна – 13-ти. Вже вдалося тріумфувати на клубному ЧС, а на цьому тижні Сіті повернувся на першу позицію в АПЛ. Взнаки дається відновлення КДБ, Доку, Ходанда й Стоунза, без яких результати "містян" наприкінці 2023-го різко просіли.

Словом, машина Пепа в черговий раз набрала зимовий розгін. Минулі рази завершувались рекордними перемогами в чемпіонаті та успіхом у фіналі ЛЧ. Подивимось, як справи підуть зараз.

Confirmed travelling squad for our #UCL match against Copenhagen!



Learn more ️ — Manchester City (@ManCity) February 12, 2024

Орієнтовні склади на матч Копенгаген – Манчестер Сіті

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Маккенна, Дікс, Єлерт — Маттссон, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон, Ашурі

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке – Нуньєс, Родрі – Де Брюйне, Альварес, Доку – Холанд

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Копенгаген у цьому сезоні дає бій усім лідерам. У рідних стінах, на шаленій мотивації, та ще й у першому матчі цей колектив може серйозно здивувати "містян" – та і 35-річний коуч данців зовсім не "фізрук".

?????? Brighton will compete with Manchester United, Chelsea, and Liverpool for the signing of 17-year-old player Roony Bardghji, who is standing out at Kobenhavn



Source: Football Insider pic.twitter.com/dhV6UnhfUV — VAR Tático (@vartatico) November 13, 2023

Ми навіть не здивуємось голу у воротах гостей, адже нинішній Манчестер Сіті пропускає доволі частенько. Чого лишень коштує пропущений м'яч у матчі з Брентфордом, коли голкіпер виконав асист, закинувши м'яч за спини захисникам. А у Копенгагена з дальніми передачами все ок.

Та і загалом Пеп Гвардіола з роками став прагматичнішим. Якщо перший матч випадає на виїзді, то його команда працює обережніше, а нічия не вважається провалом. Саме тому ми не поставимо на розгром. Тим не менш, колосальна різниця в класі, загальна потужність Сіті та прекрасні результати чинного тріумфатора ЛЧ не залишають надій Копенгагену – англійці переможуть.

