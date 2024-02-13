Матч РБ Лейпциг – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 13 лютого, на "Ред Булл Арені". Стартовий свисток головного арбітра Ірфана Пельто пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

РБ Лейпциг – Реал: Анчелотті зробив вибір між Луніним і Кепою на матч Ліги чемпіонів

Ось і повернулася Ліга чемпіонів. Скоро відновиться і сезон УПЛ, але ми його любимо не за футбол – в ось зараз можна насолодитись істинно топовою грою. Тим паче, що попри виліт Шахтаря, 1/8 фіналу не обійдеться без українців. У перший же день відновлення євросезону ми чекаємо на появу Луніна.

Реалу випав непоганий жереб. Звісно, РБ Лейпциг крутий у єдиноборствах, вражає швидкими вертикальними атаками й тактичною гнучкістю, а також інтенсивно пресингує й має купу талантів – але "ротен буллен" завжди будуть андердогами у протистоянні з клубами першої величини. Завжди.

Підтвердженням слугує виступ у групі, де німці здобули 4 перемоги з 6-ти, зазнавши двох поразок – їх завдав Манчестер Сіті (хоча німці дали бій). І це був сильний РБ, який наприкінці 2023-го тримався у топ-3 Бундесліги. Нинішня ж форма "биків" жахає – у новому році Лейпциг здобув всього 1 перемогу в 5-ти матчах, зазнавши трьох поразок.

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На цьому відрізку підопічні Марко Розе тричі пропускали по 2+ голів, а від Штутгарта влетіло цілих 5 м'ячів. Звісно, невдачі частково можна виправдати силою опонентів – довелося зіграти ще й з Байєром та Айнтрахтом (лідером і представником топ-6), однак сьогодні взагалі доведеться зіграти з Реалом. Тим не менш, певний оптимізм присутній, адже у останніх двох турах РБ Лейпциг набрав чотири очки (проти Уніона й Аугсбурга).

У європейській пресі мало пишуть про матч "ротен буллен" з Реалом, але дуже часто звертають увагу на Лої Опенда. 23-річний бельгійський нападник у дебютному сезоні в Бундеслізі відвантажив 15 голів, увірвавшись у топ-3 бомбардирів (попереду тільки Гірассі та Кейн). Крім того, у його активі 4 асисти.

Форварду пророчать велике майбутнє, а конкретно сьогодні Опенда може стати Х-фактором Лейпцига. Букмекери очікують на гол Лої так же само, як і на гол Вінісіуса. Йому дійсно пощастило – могутній Реал опинився у вкрай скрутному кадровому становищі, залишившись без усіх центрбеків. Нині там виступають фулбек Карвахаль і опорник Чуамені.

Навіть основний склад захисників "вершкових" ніколи не був еталоном надійності, тож потенційно РБ Лейпциг може створити проблеми гранду. От тільки поки що вразливістю мадридців ніхто не скористався. У останніх трьох поєдинках колектив пропустив всього один гол – від Атлетіко, на останніх секундах. Жирону ж взагалі залишили без моментів чи хоча б натяків на гостроту.

Причиною такої беззубості суперників став Карло Анчелотті. Італієць проводить майстер-клас з маскування відсутності центрбеків. Нинішній Реал ставить на оборону через володіння – причому гра зводиться не стільки до перекатів, скільки до уникнення перехідних фаз. "Вершкові" у моменти контролю не заповнюють центральні зони на чужій половині, де вища ймовірність втрати. Крім того, слід відзначити опускання Вальварде у лінію захисників (між крайнім і центральним).

Атлетіко створив кілька непоганих нагод у Дербі Мадріленьйо, але там виручив Лунін. Андрій зіграв у чотирьох матчах поспіль, а по сезону українець має прекрасну статистику. У лігах топ-7 наш земляк входить у топ-3 за відсотком сейвів, а за відведеними очікуваними голами Андрій входить у 10% найкращих голкіперів.

Логічно дійти до висновку, що саме Лунін вийде в основі, але у випадку з воротарським питанням Реала логіку шукати не слід. Тільки Карло Анчелотті знає, чи зіграє Андрій. На нашу думку, відсутність українця може стати проблемою – але не такою серйозною, як травма Беллінгема. Джуд порвав гомілкостоп, вилетівши на місяць-півтора, а про його вплив на гру "бланкос" можна нічого не писати. Все і так зрозуміло.

Ще однією проблемою Реала може стати втома, адже команда проводить 4-й матч за 13 днів. До цього слід додати традиційні проблеми мадридців з кондиціями взимку – вона є наслідком системи навантажень Антоніо Пінтуса (фітнес-тренера "королівського клубу"). Словом, у сьогоднішньому протистоянні "не всьо так однозначно" (с).

Орієнтовні склади на матч РБ Лейпциг – Реал Мадрид

РБ Лейпциг: Гулачі – Хенрікс, Клостерманн, Орбан, Раум – Ольмо, Шлагер, Кампль, Сімон – Шешко, Опенда

Реал Мадрид: Лунін – Васкес, Карвахаль, Чуамені, Менді – Камавінга – Вальверде, Діас, Кроос – Родріго, Вінісіус

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Реал фаворитом матчу Ліги чемпіонів, але дає високий коефіцієнт. На перемогу підопічних Карло Анчелотті дають 2.26, а на тріумф РБ Лейпциг – 3.25. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.95.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.63, аналогічний тотал менше – 2.34. Гол Вінісіуса Жуніора помножить вашу ставку на 2.50, а Лої Опенда – на 2.70.