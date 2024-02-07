УЄФА збільшив бонусний бюджет Ліги чемпіонів у відповідь на "атаку" Суперліги. Як інформує El Partidazo de COPE, бюджетна стаття на бонуси учасникам Ліги чемпіонів розширилася на 500 млн євро. Тепер вона буде становити 4,8 млрд євро.

Суперліга готує позов до УЄФА на 3,5 мільярда євро

Тепер тільки за участь у турнірі клуб отримає 19 млн євро замість попередніх 15 млн євро. Повідомляється, що крім цього УЄФА збільшив призові за вихід у наступні раунди змагання.

Нагадаємо, що Суперліга готує позов до УЄФА на 3,5 мільярда євро. Її керівництво вважає, що затримка запуску турніру нового формату через обмеження і погрози з боку УЄФА завдала організації важкої економічної шкоди.

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