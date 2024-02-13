Манчестер Сити получил вознаграждение за страдания в предыдущем сезоне. В прошлогоднем плей-офф Лиги чемпионов "горожанам" пришлось сыграть с Баварией и Реалом, прежде чем побороться за трофей с Интером. Все сильнейшие команды Европы достались Пепу – и даже РБ Лейпциг образца предыдущего сезона в 1/8 финала нельзя назвать простым оппонентом.

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Теперь же команда начинает с самого лёгкого оппонента. Копенгаген – это некий привет в 2011-й год, когда под руководством Столе Сольбаккена датчане прорвались в плей-офф ЛЧ. Это был лишь второй в истории прорыв клуба в 1/8 финала КЕЧ/ЛЧ, а теперь дело дошло и до третьего.

Копенгаген считают безнадежной овечкой, которую зарежут на ритуале возобновления евросезона и поджарят на британском мангале. Поражение с разницей в три гола – это, пожалуй, самый приятный вариант, который рисуют для датчан фанаты по всему миру. Уберите детей от экрана, ведь в 22:00 будут транслировать контент для взрослых.

Вот только не стоит забывать о нескольких важных факторах. Во-первых, Копенгаген сегодня играет дома, а дома подопечные Якоба Нееструпа забили 4 в ворота Манчестер Юнайтед и держали ничью с Баварией до 83-й минуты. Кроме того, именно здесь они тактически переиграли мощный Галатасарай, праздновав выход в 1/8 финала ЛЧ.

Во-вторых, датчане дали бой грандам и на их поле – Бавария при слабенькой игре расписала с ними "нули", а МЮ удержал минимальную победу только благодаря нереализованному пенальти гостей.

В-третьих, Копенгаген не является простым выскочкой – пока хватает сил, команда держит оригинальную структуру игры без мяча, используя зонную оборону центра в схеме с узкими 4-3-3). Футболисты слаженно работают при смещениях, держа компактность, а центрхавы способны выдерживать большой объем работы. В контратаках же датчане сочетают длинные передачи с комбинационной игрой, о чем говорил Томас Тухель.

Вряд ли это все имеет значение в контексте общего противостояния с Манчестер Сити, однако конкретно в первом матче они могут сыграть свою роль. Тем более, что нынешние "горожане" тоже неидеальны – достаточно взглянуть на матчи с Ньюкаслом или Эвертоном. В первом случае действующий триумфатор ЛЧ страдал из-за высокой линии обороны и неожиданно агрессивного прессинга "сорок", а в другом имел проблемы в позиционном наступлении.

Особенно интересен кейс игры с "ирисками" на выходных, ведь Пеп пытался воспроизвести модель игры из предыдущего плей-офф ЛЧ. Тогда Стоунз при владении поднимался в пару к Родри, а в центре поля формировался квадрат. Теперь же в опорную зону поднимался Аканджи, однако эксперимент провалился – команда медленно двигала мяч, а пробить 1 xG удалось лишь в завершающей части игры, после появления Де Брюйне.

Вообще, мелких проблем у Манчестер Сити хватает. В своих матчах "горожане" выглядят не столь монструозно, как год назад – сейчас шансы потягаться с ними имеет даже Лутон. Соперникам будто дают играть. Кроме того, наметилась чрезвычайно зависимость от Родри, у которого просто гигантский средний показатель разрезных пасов.

Тем не менее, все это не мешает подопечным Пепа Гвардиолы держать чемпионский курс. Победная серия во всех турнирах достигла десяти матчей, а беспроигрышная – 13-ти. Уже удалось триумфовать на клубном ЧМ, а на этой неделе Сити вернулся на первую позицию в АПЛ. Сказывается восстановление КДБ, Доку, Ходанда и Стоунза, без которых результаты "горожан" в конце 2023-го резко просели.

Словом, машина Пепа в очередной раз набрала зимний разгон. Прошлые разы завершались рекордными победами в чемпионате и успехом в финале ЛЧ. Посмотрим, как дела пойдут сейчас.

Ориентировочные составы на матч Копенгаген – Манчестер Сити

Копенгаген: Грабара - Анкерсен, Маккенна, Дикс, Йелерт - Маттссон, Фальк, Гонсалвеш - Эльюнусси, Классон, Ашури

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке – Нуньес, Родри – Де Брюйне, Альварес, Доку – Холанд

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Копенгаген в этом сезоне дает бой всем лидерам. В родных стенах, на бешеной мотивации, да еще и в первом матче этот коллектив может серьезно удивить "горожан" – да и 35-летний коуч датчан совсем не "физрук".

Мы даже не удивимся голу в воротах гостей, ведь нынешний Манчестер Сити пропускает довольно часто. Чего только стоит пропущенный мяч в матче с Брентфордом, когда голкипер выполнил ассист, забросив мяч за спины защитникам. А у Копенгагена с дальними передачами все ок.

Да и вообще Пеп Гвардиола с годами стал прагматичнее. Если первый матч выпадает на выезде, то его команда работает осторожнее, а ничья не считается провалом. Именно поэтому мы не поставим на разгром. Тем не менее, колоссальная разница в классе, общая мощь Сити и прекрасные результаты действующего триумфатора ЛЧ не оставляют надежд Копенгагену – англичане победят.

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