"Динамо – команда з великими традиціями в Україні. Одна з двох найсильніших. Практично у будь-якому матчі Динамо – фаворит протистояння, але в сучасному футболі при правильній підготовці і настрої можна обіграти навіть Ліверпуль.

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Я переглядав кілька останніх поєдинків Динамо. У них фактурна команда, з висококваліфікованими виконавцями. Буде дуже складно, але ми вийдемо грати на перемогу", – цитує Бренера офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, бразильський новачок зможе дебютувати за свій новий клуб вже завтра, 13 лютого – Олімпік у першому офіційному матчі у новому році зустрінеться з Динамо. Початок матчу о 17:00.

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