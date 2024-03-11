"Так, це правда, він виключений з заявки на УПЛ. Але його контракт чинний до кінця сезону.

Чигринський зник із заявки Шахтаря – раніше його прибрали з сайту "гірників"

Зробили так, тому що в нього стався рецидив травми – він майже відновився, спробував, але травма не дала йому працювати на 100%.

У нього контракт з Шахтарем, він відновлюється, в команді. Нічого страшного не трапилося. Звісно, хотілося, щоб він допоміг Шахтарю у боротьбі за чемпіонство та у Кубку, але вік і така травма, не дуже важка, але яка не дає йому працювати на 100%. Тому він проходить реабілітацію, приїжджає на базу. Тільки йому стане краще – почне тренуватися з командою. Але цього сезону не зможе зіграти", – сказав Панков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, минулого літа Чигринський повернувся до Шахтаря на правах вільного агента. Востаннє він потрапляв до заявки на матч в середині листопада, коли Шахтар в УПЛ зустрічався зі СК Дніпро-1 (1:3). Загалом у поточному сезонів він провів за "гірників" 4 матчі (3 в чемпіонаті і 1 у Кубку України).

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