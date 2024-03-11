“Да, это правда, он исключен из заявки на УПЛ. Но его контракт действует до конца сезона.

Чигринский исчез из заявки Шахтера – ранее его убрали с сайта "горняков"

Сделали так, потому что у него случился рецидив травмы – он почти восстановился, попробовал, но травма не дала ему работать на 100%.

У него контракт с Шахтером, он восстанавливается, в команде. Ничего страшного не случилось. Конечно, хотелось, чтобы он помог Шахтеру в борьбе за чемпионство и в Кубке, но возраст и такая травма, не очень тяжелая, но не дающая ему работать на 100%. Поэтому он проходит реабилитацию, приезжает на базу. Только ему станет лучше – начнет тренироваться с командой. Но в этом сезоне не сможет сыграть", – сказал Панков в комментарии Tribuna.

Напомним, прошлым летом Чигринский вернулся в Шахтер на правах свободного агента. В последний раз он попадал в заявку на матч в середине ноября, когда Шахтер в УПЛ встречался со СК Днепр-1 (1:3). Всего в текущем сезонов он провел за "горняков" 4 матча (3 в чемпионате и 1 в Кубке Украины).

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