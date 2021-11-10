Смена диеты стала одной из первых задач Антонио Конте во главе Тоттенхэма.

Новый наставник "шпор" взялся исправлять рацион команды, сообщает The Athletic.

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Игрокам строго запрещено употреблять калорийные продукты – пиццу, кетчуп, майонез и другие соусы. Конте был неприятно поражен формой отдельных футболистов и прямо на тренировке заявил, что они толстые. Подобную практику он применял в своих предыдущих клубах – Челси, Ювентусе и Интере.

Напомним, Конте возглавил Тоттенхэм неделю назад, подписав контракт до 30 июня 2023 года.

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