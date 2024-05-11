Болонья вже могла впевнено закріпитися на третьому місці, але лише одна перемога в п'яти останніх матчах залишає долю бронзових медалей в руках Ювентуса. Наполі старається пробитися бодай у Лігу конференцій, але не дуже наполегливо – за вісім останніх турів лише раз взяли три очки.

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Сьогодні "партенопейці" вже з самого старту дали зрозуміти, що покращення очікувати не слід. На 12-й хвилині рахунок був 0:2. Двічі провалилися центрбеки господарів. Спочатку забив Ндоє, вигравши боротьбу за верховий м'яч. Другий гол прийшов після кутового, вирішальний удар в активі Поша.

Наполі міг повернутися в гру завдяки пенальті. Осімхен злякався бити, адже у першому колі не забивав цьому супернику з 11 метрів. Відповідальність на себе взяв Політано, але голкіпер прочитав задум вінгера і відбив удар у правий від себе кут. На цьому з гостротою все. Команди зіграли понад годину, не особливо намагаючись змінити рахунок.

Завдяки цій перемозі Болонья бодай тимчасово піднялася на третє місце в турнірній таблиці Серії А, але головне досягнення – це збільшення відриву від Роми й Аталанти. Якщо завтра римляни не переможуть, команда Тьягу Мотти кваліфікується в Лігу чемпіонів. Наполі поки залишається на восьмій сходинці.