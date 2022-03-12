Головний тренер "шпор" Антоніо Конте встав на захист російських спортсменів, яких усувають від усіх змагань після вторгнення їхньої країни в Україну.

"Дуже сумно, що ця серйозна ситуація між Росією та Україною впливає на футбол та спортивний світ.

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Прикро, що російських спортсменів усувають від змагань. Вважаю, що це несправедливо. Розумію, яку роботу вони роблять щодня, щоб змагатися.

Так, за таке доводиться платити, але гадаю, що це неправильно. Я сподівався, що ситуація вирішиться, тому що вона завдає великої шкоди. Ми живемо у 2022 році, і коли ти бачиш таке, це засмучує", – цитує Конте Football.London.

Нагадаємо, російські клуби були дискваліфіковані із єврокубків, а збірній Росії присудили поразку у стиковому матчі відбору на ЧС-2022 проти Польщі.

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