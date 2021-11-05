Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте розповів про цілі, які ставить перед собою у лондонському клубі.

"Це великий виклик. Знаю, що Тоттенхем багато років не здобуває трофеїв. Але я прийшов у цей клуб для перемог. Зараз говорити про те, що ми хочемо цього досягти, неправильно.

Божевільний дебют Конте у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вітесс – 3:2

Наразі нам потрібно лише бути сильними, щоб почати працювати разом і думати, що нам потрібно вдосконалюватись. У команди є великі перспективи, але нам треба працювати, щоб стати сильнішим. Значно більше, ніж це було у минулому", – цитує Конте ВВС.

Нагадаємо, 52-річний італієць очолив Тоттенхем 2 листопада. Напередодні він провів перший матч як головний тренер лондонського клубу, здобувши перемогу над Вітессом (3:2) у Лізі конференцій.

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