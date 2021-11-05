Лондонці просто зім'яли суперника за половину першого тайму. Сон, Моура і автогол засвітили на табло рахунок 3:0 вже до 28-ї хвилини. Втім, ще перед відпочинком Вітесс два голи відквитав. Якоб Расмуссен реабілітувався за "самостріл", а Беро дав надію більярдним ударом під дальню стійку.

Конте дебютував на чолі Тоттенхема нервовою перемогою в Лізі конференцій, Уніон програв через фейл голкіпера

У другому таймі команди вже не забивали, зате нахапали вилучень. У Тоттенхема "відзначився" Ромеро, а Вітесс підвели Духі і воротар Шуберт (зіграв рукою за межами карного майданчика). 3:2 – результативний дебют Антоніо Конте на чолі "шпор".