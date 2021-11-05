Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте рассказал о целях, которые ставит перед собой в лондонском клубе.

"Это большой вызов. Знаю, что Тоттенхэм много лет не завоевывает трофеи. Но я пришел в этот клуб для побед. Сейчас говорить о том, что мы хотим этого достичь, неправильно.

Безумный дебют Конте в видеообзоре матча Тоттенхэм – Витесс – 3:2

Пока нам нужно быть сильными, чтобы начать работать вместе и думать, что нам нужно совершенствоваться. У команды есть большие перспективы, но нам нужно работать, чтобы стать сильнее. Значительно больше, чем это было в прошлом", – цитирует Конте BBC.

Напомним, 52-летний итальянец возглавил Тоттенхэм 2 ноября. Накануне он провел первый матч как главный тренер лондонского клуба, одержав победу над Витессом (3:2) в Лиге конференций.

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