Антоніо Конте вилетів до Лондона на фінальні перемовини з Тоттенхемом щодо майбутньої співпраці, повідомляє Sky Sports.

Тоттенхем офіційно звільнив Ешпіріту Санту

Очікується, що сторони вже сьогодні, 1 листопада, підпишуть контракт на 2 роки. На посаді наставника "шпор" італійський фахівець замінить Нуну Ешпіріту Санту. Конте має досвід роботи в АПЛ, у 2016-2018 роках він очолював Челсі, з яким ставав чемпіоном.

Після 10-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.

Манчестер Юнайтед розгромив безідейний Тоттенхем – Ешпіріту Санту приміряв "костюм" Сульшера