Конте вирушив до Лондона для підписання контракту з Тоттенхемом, – Sky Sports
16:06 - Читать на русском
Тоттенхем швидко вирішив питання із вакантним місцем головного тренера.
Антоніо Конте вилетів до Лондона на фінальні перемовини з Тоттенхемом щодо майбутньої співпраці, повідомляє Sky Sports.
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Очікується, що сторони вже сьогодні, 1 листопада, підпишуть контракт на 2 роки. На посаді наставника "шпор" італійський фахівець замінить Нуну Ешпіріту Санту. Конте має досвід роботи в АПЛ, у 2016-2018 роках він очолював Челсі, з яким ставав чемпіоном.
Після 10-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.
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