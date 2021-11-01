Антонио Конте вылетел в Лондон на финальные переговоры с Тоттенхэмом по поводу будущего сотрудничества, сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм официально уволил Эшпириту Санту

Ожидается, что стороны уже сегодня, 1 ноября, подпишут контракт на 2 года. В должности наставника "шпор" итальянский специалист заменит Нуну Эшпириту Санту. У Конте есть опыт работы в АПЛ, в 2016-2018 годах он возглавлял Челси, с которым становился чемпионом.

После 10-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.

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