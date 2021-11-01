Конте отправился в Лондон для подписания контракта с Тоттенхэмом – Sky Sports
16:08 - Читати українською
Тоттенхэм быстро решил вопрос с вакантным местом главного тренера.
Антонио Конте вылетел в Лондон на финальные переговоры с Тоттенхэмом по поводу будущего сотрудничества, сообщает Sky Sports.
Тоттенхэм официально уволил Эшпириту Санту
Ожидается, что стороны уже сегодня, 1 ноября, подпишут контракт на 2 года. В должности наставника "шпор" итальянский специалист заменит Нуну Эшпириту Санту. У Конте есть опыт работы в АПЛ, в 2016-2018 годах он возглавлял Челси, с которым становился чемпионом.
После 10-ти туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.
Манчестер Юнайтед разгромил безыдейный Тоттенхэм – Эшпириту Санту примерил "костюм" Сульшера
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter