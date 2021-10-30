Витримавши удар нищівного розгрому від Ліверпуля (0:5), Уле Гуннар Сульшер на матч зі "шпорами" підготував нову схему. Манкуніанці вийшли на поле з формацією 3-5-2: у центр оборони до Ліндельофа та Магвайра повернувся Варан, на флангах розпочали Ван-Біссака та Шоу, а в атаці з'явився несподіваний дует Кавані-Роналду.

Натомість Нуну Ешпіріту Санту не зрадив собі. У схемі 4-2-3-1 керманич Тоттенхема кадрових сюрпризів не підготував – виконавці на кожній з позицій були абсолютно прогнозованими. На вістрі знову опинився Харрі Кейн, попри слабку результативність у чемпіонаті.

Стартові хвилин 20 підтвердили побоювання. Команди зосередилися на боротьбі в центрі поля і намаганні взяти м'яч під контроль. Тож про гостроту біля воріт і Тоттенхема, і МЮ не йшлося. Справді запахло гострим аж на 24-й хвилині, коли Сон опинився на ударній позиції після розіграшу штрафного, але примудрився пробити над перекладиною з кількох метрів.

Цей епізод розігрів суперників. Ось вже Кавані пробив головою після подачі Фернандеша – повз ворота. А "шпори" навіть забили: Даєр скинув на дальню стійку навіс Сона з кутового, а Куті Ромеро заштовхав м'яч у сітку. Однак, лайнсмен справедливо зафіксував офсайд. Юнайтед відповів на 33-й хвилині. Роналду несподівано скинув під удар Фреду, який наважився пробити в дальній кут метрів із 25-ти. Льоріс лише з великими труднощами перевів м'яч на кутовий.

Та на 39-й не врятував і чемпіон світу. Затяжна атака манкуніанців завершилася "черпачком" Фернандеша з глибини поля у штрафний майданчик, де Кріштіану Роналду з льоту майстерно вгатив м'яч у дальній кут – 0:1!

Spurs 0-1 Man Utd HT:



xG: 0.75-0.4

Shots: 7-8

Shots on target: 0-2

Possession: 52.5%-47.6%

Touches in opp. box: 9-17

Corners: 4-1

Fouls: 4-7#TOTMUN pic.twitter.com/9L0m7Vfj4G — Squawka News (@SquawkaNews) October 30, 2021

Натхненні результатом "червоні дияволи" активніше розпочали другий тайм. Це призвело до другого гола Роналду. Мактомінай пасом розрізав оборону лондонців, а португалець потужно пробив у дев'ятку – Льоріс навіть не смикнувся. На щастя "шпор", той же лайнсмен помітив офсайд.

Після цього епізоду Тоттенхем відсунув гру від своїх воріт. Господарі навіть спромоглися організувати кілька випадів біля воріт Де Хеа. Хьойберг і Ло Чельсо намагалися закрутити голови обороні МЮ хитрими комбінаціями, а Сон і Емерсон тримали в напрузі латералів команди Сульшера. Однак, всі ці старання розбивалися інертною грою Кейна. Форвард "шпор" без мотивації фактично грав абияк, імітуючи боротьбу.

А на 64-й хвилині Юнайтед подвоїв власну перевагу. Фернандеш нав'язав боротьбу Скіппу, внаслідок якої м'яч підхопив Роналду. Португалець стягнув на себе увагу опонентів і видав класний пас на Кавані, а Едінсон реалізував вихід віч-на-віч, елегантно підсікши м'яч над Льорісом.

Навіть після такого Тоттенхем не спромігся додати обертів в атаці. Лондонці взяли м'яч під контроль і почали банально його перекочувати в центрі поля. Така безідейність попереду призвела лише до рясного свисту від рідних трибун.

Натомістю МЮ зумів забити ще раз. Спрацювали заміни Сульшера. Маркус Рашфорд на 86-й хвилині вправно уник офсайду й реалізував на власну користь рандеву з Льорісом після хорошого пасу Матіча (теж з'явився у другій половині).

Після цього двобою вже робота Нуну Ешпіріту Санту опинилася під загрозою. Справа не тільки в п'ятій поразці за 10 турів. Тоттенхем навіть не бліда копія Вулверхемптона, де фахівець провів найкращий етап тренерської кар'єри. "Шпори" однаково погано грають і в обороні, і в атаці та втратили основні інстинкти, що дозволяли регулярно боротися за топ-4. Не буде дивом, якщо гучна відставка трапиться в Північному Лондоні швидше, ніж у дощовому Манчестері...

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