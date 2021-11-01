Тоттенхем на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Нуну Ешпіріту Санту та його тренерським штабом.

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"Я знаю, наскільки Нуну та його тренерський штаб хотіли досягти успіху, і я шкодую, що нам довелося ухвалити це рішення. Нуну справжній джентльмен, і тут йому завжди будуть раді. Ми хочемо подякувати йому та його тренерському штабу та побажати їм успіхів у майбутньому", – прокоментував відставку спортивний директор "шпор" Фабіо Паратічі.

Нагадаємо, португалець влітку перебрався до табору лондонців з тренерського крісла Вулверхемптона. Після 10-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці. Ймовірним кандидатом на заміну Ешпіріту Санту ЗМІ називають Антоніо Конте.

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