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Конте розповів про свої сумніви щодо системи VAR

10:24 191 Читать на русском
Конте розповів про свої сумніви щодо системи VAR
Антоніо Конте / Reuters

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився думкою щодо неоднозначної роботи системи VAR у поточному сезоні Серії А.

"VAR не для всіх працює однаково. Це важливо у великих матчах. У минулому році я був більш упевнений в ньому, але сьогодні ми не розуміємо, як його слід використовувати, тому що в ньому так багато ненадійності і нестабільності.

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Якби я був арбітром і мав таку технологію, я б ухвалив рішення, а потім передав би його в руки VAR. Я б виконував свої обов'язки з більшою впевненістю", – наводить слова Конте Football Italia.

Нагадаємо, раніше на роботу Відеоасистента рефері скаржився і головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі.

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Теги
Італія Відеоасистент арбітра (VAR) Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте
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