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Конте рассказал о своих сомнениях относительно системы VAR

10:27 28 Читати українською
Конте рассказал о своих сомнениях относительно системы VAR
Антонио Конте / Reuters

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением о неоднозначной работе системы VAR в текущем сезоне Серии А.

"VAR не для всех работает одинаково. Это важно в больших матчах. В прошлом году я был более уверен в нем, но сегодня мы не понимаем, как его следует использовать, так как в нем так много ненадежности и нестабильности.

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Если бы я был арбитром и имел такую технологию, я бы принял решение, а затем передал бы его в руки VAR. Я бы выполнял свои обязанности с большей уверенностью", – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, ранее на работу Видеоасистента рефери жаловался и главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри.

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Теги
Италия Видеоассистент арбитра (VAR) Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте
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