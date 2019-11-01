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Саррі розкритикував систему VAR

22:35 157 Читать на русском
Саррі розкритикував систему VAR
Мауріціо Саррі / фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думкою про роботу відеоасистента арбітра VAR.

 

"Якщо говорити про VAR, то я вважаю за краще, коли судді контролюють гру на полі, але це суто моя думка. Це не те, про що я сильно замислювався. Якщо ви запитаєте мене, чи подобається мені ця система, то я відповім ні.

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Правила такі, але не все можна узагальнити, в тому числі фоли за гру рукою. Незважаючи на те, що нам роз'яснювали нові правила, я нічого не зрозумів. Але нам слід адаптуватися. В Європі VAR використовують більш обмежено в порівнянні з Італією", – цитує Саррі La Gazzetta dello Sport.

Додамо, що наступний матч Ювентус проведе на виїзді проти Торіно. Гра відбудеться 2 листопада, початок о 21:45.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Відеоасистент арбітра (VAR) Торіно - Ювентус
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