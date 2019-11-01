Саррі розкритикував систему VAR

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думкою про роботу відеоасистента арбітра VAR.

"Якщо говорити про VAR, то я вважаю за краще, коли судді контролюють гру на полі, але це суто моя думка. Це не те, про що я сильно замислювався. Якщо ви запитаєте мене, чи подобається мені ця система, то я відповім ні.

Саррі незадоволений низькою результативністю Ювентуса

Правила такі, але не все можна узагальнити, в тому числі фоли за гру рукою. Незважаючи на те, що нам роз'яснювали нові правила, я нічого не зрозумів. Але нам слід адаптуватися. В Європі VAR використовують більш обмежено в порівнянні з Італією", – цитує Саррі La Gazzetta dello Sport.

Додамо, що наступний матч Ювентус проведе на виїзді проти Торіно. Гра відбудеться 2 листопада, початок о 21:45.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду