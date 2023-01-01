"У першому таймі Тоттенхем грав із належною інтенсивністю. Нам протистояла команда, яка захищалася надто глибоко, а потім ми пропустили гол. І тоді впевненість моїх гравців упала. Ми повинні знати, що таке наше життя. Потрібно боротися за кожне очко чи за три очки. Це правда, особливо коли ти без двох-трьох важливих гравців і відчуваєш труднощі.

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У нас у команді не так багато креативних гравців. Тому сьогодні було дуже важко знайти простір. Впевнений, якби ми не пропустили гол, то могли б виграти. Пропущений м'яч убив нашу впевненість. Потрібно намагатися покращувати та розвивати цих футболістів – особливо молодих, – щоб вони ставали ще сильнішими.

Я хочу бути чесним та гранично ясним. Я сказав про це клубу. Вболівальники заслуговують на найкраще. Можливо, залишитися на 5-му місці – це найкраще. Можливо, 6-те, 7-ме, 5-те чи 4-те місце – це максимум", – цитує Конте ВВС.

Астон Вілла перемогла Тоттенхем – "шпори" пропустили двічі у 7 матчі АПЛ поспіль, втративши шанс повернутись у зону ЛЧ