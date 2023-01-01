"В первом тайме Тоттенхэм играл с должной интенсивностью. Нам противостояла команда, которая защищалась слишком глубоко, а потом мы пропустили гол. И тогда уверенность моих игроков упала. Мы должны знать, что такова наша жизнь. Нужно бороться за каждое очко или за три очка. Это правда, особенно когда ты без двух-трех важных игроков и испытываешь трудности.

Позорный антирекорд в видеообзоре матча Тоттенхэм – Астон Вилла – 0:2

У нас в команде не так много креативных игроков. Поэтому сегодня было очень тяжело найти пространство. Уверен, если бы мы не пропустили гол, мы могли бы выиграть. Пропущенный мяч убил нашу уверенность. Нужно пытаться улучшать и развивать этих футболистов, особенно молодых, чтобы они становились еще сильнее.

Я хочу быть честным и предельно ясным. Я сказал об этом клубу. Болельщики заслуживают лучшего. Возможно, остаться на 5-м месте – это самое лучшее. Возможно, 6-е, 7-е, 5-е или 4-е место – это максимум", – цитирует Конте BBC.

Астон Вилла победила Тоттенхэм – "шпоры" пропустили дважды в 7 матче АПЛ подряд, упустив шанс вернуться в зону ЛЧ