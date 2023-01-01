Честь відкрити новий рік у великому європейському футболі знову випала Північному Лондону. У 2022-му Арсенал починав матчем проти Ман Сіті на "Емірейтс", а 2023-й стартував із домашнього поєдинку Тоттенхема з Астон Віллою. Господарі потребували перемоги, адже після осічки в попередньому турі команда Антоніо Конте випала за межі зони ЛЧ.

У Європі відкрилось зимове трансферне вікно-2023 – Мудрик та чемпіон світу на валізах

Втім, перший тайм виявився бідним на гостроту. Суперники провели по три удари, а реально небезпечний момент вдалося побачити аж на 39-й хвилині. "Шпори" могли відкрити рахунок внаслідок подачі від Перішіча – Кейн замикав її ударом метрів з шести у ближній кут. Гості огризнулись пострілом Буендії з лінії штрафного повз дальній кут.

Відпочивати футболісти пішли за нулів на табло. Здавалося, що Тоттенхем у другому таймі підвищить оберти, але для лондонців все завершилось катастрофою. Вже на 50-й хвилині вони змушені були відігруватись. Дуглас Луїс пробив з дистанції, Льоріс парирував перед собою, а Уоткінс першим підхопив м'яч – Оллі скинув його під удар Буендії. Еміліано впевнено розстріляв ворота. 0:1!

Футболісти Тоттенхема у цьому сезоні допустили вже 5 грубих помилок, які прямо призвели до гола. Це на два більше, ніж у будь-якої іншої команди АПЛ в цьому сезоні, причому на рахунку Льоріса аж три помилки.

Підопічні Антоніо Конте намагалися щось організувати, однак за 20 наступних хвилин команда мала лишень один момент – це Перішіч пробив метрів з восьми над поперечкою. Астон Вілла ж покарала Тотнем за марнотратство голом Дугласа Луїса. Бразилець прийняв закидання від Макгінна й вийшов сам на сам з Льорісом, спокійно перекинувши Уго. 0:2!

"Шпори" пропустили два голи у сьомому матчі АПЛ поспіль. Це найбільша серія з двома пропущеними за гру, починаючи з листопада 1988 року.

Відігратись підопічним Антоніо Конте так і не вдалося. Тоттенхем навіть не забив жодного гола у відповідь. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Астон Вілли з рахунком 2:0. Команда Унаї Емері набрала 21 очко й піднялась на дванадцяту позицію, в той час як "шпори" з 30 заліковими балами у активі залишились п'ятими. До зони ЛЧ не вистачає двох пунктів, але конкуренти у цьому турі мають збільшити розрив.

Миколенко наблизив Зінченка до титулу, зупинивши Ман Сіті: не стримав Мареза, довів Холанда та створив умови для шедевра