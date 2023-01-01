Команда Антоніо Конте переживає величезну кризу. Матч проти Астон Вілли став 7-м поспіль в рамках АПЛ, у якому Тоттенхем пропускав щонайменше два голи. Це антирекорд клубу. Гірше було лише у 1988 році (8 матчів). Тоді АПЛ ще не створили.

Астон Вілла перемогла Тоттенхем – "шпори" пропустили двічі у 7 матчі АПЛ поспіль, втративши шанс повернутись у зону ЛЧ

Окрім того, у нинішньому сезоні футболісти лондонців припустилися 5-ти результативних помилок (3 із них у пасиві Уго Льоріса). Це на дві більше, ніж у будь-якої іншої команди ліги. Поки Тоттенхем залишається на 5 місці, але вже завтра його звідти може потіснити Ліверпуль.

Натомість бірмінгемці виграли 3 з 4 матчів після призначення Унаї Емері на посаду головного тренера. Завдяки цьому Астон Вілла піднялася на 12-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ.