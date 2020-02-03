Конте оцінив рівень гри Еріксена у дебютному матчі в Серії А

Наставник міланського Інтера Антоніо Конте поділився думками щодо гри данського новачка команди Крістіана Еріксена після матчу 22-го туру Серії А проти Удінезе (2:0).

"Я думаю, що для людини, яка прийшла в команду п'ять днів тому, Еріксен справляє позитивний вплив на гру. Окрім того, не варто забувати, що ми випустили його на поле поспіхом, оскільки у нашому складі не було кількох півзахисників.

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Очевидно, що йому потрібен час, аби звикнути до нашого стилю гри. Ще йому потрібно набрати необхідну для Серії А форму, але я дуже задоволений його дебютом у повному матчі. Він навчиться того розташування, якого ми вимагаємо від наших півзахисників. Однак це тільки початок, і я задоволений", – цитує Конте видання Goal.

Нагадаємо, Інтер в останньому турі здолав Удінезе – два голи на рахунку Ромелу Лукаку. Міланська команда піднялась на другу сходинку, випередивши Лаціо і лише на три пункти відстає від лідера чемпіонату Ювентуса. Однак у римлян ще є гра у запасі.

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