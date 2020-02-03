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Конте розкритикував Лукаку, який оформив дубль у ворота Удінезе

10:58 635 Читать на русском
Конте розкритикував Лукаку, який оформив дубль у ворота Удінезе
Ромелу Лукаку та Антоніо Конте / Фото з відкритих джерел

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте поділився думками щодо бельгійського нападника команди Ромелу Лукаку після матчу 22-го туру Серії А проти Удінезе (2:0).

 
Ромелу Лукаку 64’
Ромелу Лукаку 70’
64’ Ромелу Лукаку
70’ Ромелу Лукаку

"Ромелу – дуже якісний гравець, але сьогодні був не найкращий його виступ, він може і повинен все робити набагато краще. Важливо, що сьогодні він зробив дубль, але він може додати і в інших аспектах гри.

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Він чудово освоївся в команді, і я можу сказати про нього лише хороші слова. Дуже радий, що мені вдалось підштовхнути його на перехід в нашу команду", – цитує Конте видання Football Italia.

Нагадаємо, Інтер в останньому турі здолав Удінезе – два голи на рахунку Ромелу Лукаку. Міланська команда піднялась на другу сходинку, випередивши Лаціо і лише на три пункти відстає від лідера чемпіонату Ювентуса. Однак у римлян ще є гра у запасі.

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Інтер Інтер Італія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Антоніо Конте Антоніо Конте Удінезе - Інтер
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