Конте розкритикував Лукаку, який оформив дубль у ворота Удінезе

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте поділився думками щодо бельгійського нападника команди Ромелу Лукаку після матчу 22-го туру Серії А проти Удінезе (2:0).

"Ромелу – дуже якісний гравець, але сьогодні був не найкращий його виступ, він може і повинен все робити набагато краще. Важливо, що сьогодні він зробив дубль, але він може додати і в інших аспектах гри.

Лукаку зізнався, що міг стати одноклубником Роналду

Він чудово освоївся в команді, і я можу сказати про нього лише хороші слова. Дуже радий, що мені вдалось підштовхнути його на перехід в нашу команду", – цитує Конте видання Football Italia.

Нагадаємо, Інтер в останньому турі здолав Удінезе – два голи на рахунку Ромелу Лукаку. Міланська команда піднялась на другу сходинку, випередивши Лаціо і лише на три пункти відстає від лідера чемпіонату Ювентуса. Однак у римлян ще є гра у запасі.

Інтер здолав Удінезе, Шахов допоміг Лечче розбити Торіно, Ювентус розгромив Фіорентину: 22-й тур Серії А, неділя