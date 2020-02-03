Конте оценил уровень игры Эриксена в дебютном матче в Серии А

Наставник миланского Интера Антонио Конте поделился мыслями относительно игры датского новичка команды Кристиана Эриксена после матча 22-го тура Серии А против Удинезе (2:0).

"Я думаю, что для человека, который пришел в команду пять дней назад, Эриксен оказывает положительное влияние на игру. Кроме того, не стоит забывать, что мы выпустили его на поле в спешке, поскольку в нашем составе не было нескольких полузащитников.

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Очевидно, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры. Еще ему нужно набрать необходимую для Серии А форму, но я очень доволен его дебютом в полном матче. Он научится тому расположения, которого мы требуем от наших полузащитников. Однако это только начало, и я доволен", – цитирует Конте издание Goal.

Напомним, Интер в последнем туре одолел Удинезе – два гола на счету Ромелу Лукаку. Миланская команда поднялась на второе место, опередив Лацио и только на три пункта отстает от лидера чемпионата Ювентуса. Однако у римлян есть еще игра в запасе.

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